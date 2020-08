Piden cancelar serie de ‘Rick y Morty’ por video de creador ‘violando’ a una muñeca bebé

Escuchar Nota

"Soy una gran admiradora de 'Rick y Morty', así que esto es difícil. No me importa la antigüedad del video, Dan Harmon es asqueroso", publicó este jueves una usuaria de Twitter, mientras que otro internauta comentó: "Si ves 'Rick y Morty' después de lo de Dan Harmon, eres raro".



En las redes se ha iniciado una campaña para conseguir ladespués de que recientementeinforma IndieWire.empezó a circular ampliamente en 2018 tras ser compartido en diferentes sitios web. En el corto Harmon interpreta a un psicólogo que escucha a un paciente que habla de su hijo recién nacido y, después de la sesión, entra en casa de su cliente, donde viola al 'bebé'.por el material después de darse cuenta de que era "demasiado desagradable" y lo retiró inmediatamente. "Nadie debería tener que ver eso nunca, por lo que me disculpo sinceramente", afirmó entonces Harmon.Esta semana, el video volvió a aparecer en Twitter con el 'hashtag'(salvemos a los niños). Inicialmente la etiqueta tenía como objetivo recaudar dinero para la organización no gubernamental homónima, pero, creada por el internauta del mismo nombre. El divulgador de esa teoría conspiranoica asegura que tiene acceso a los altos mandos del Gobierno de EU y afirma que sus publicaciones son evidencia de que la élite de funcionarios de Washington, así como estrellas de Hollywood, no solo planean un golpe de Estado en el país, sino que también son partícipes de asesinatos y rituales satánicos, además de operar masivas redes de pedofilia. Facebook desactivó brevemente el 'hashtag' después de que fuera vinculado con ese movimiento.Al resurgir, la grabación provocó una nueva ola de críticas y en Internet se inició la campaña para cancelar la emisión de la serie de Harmon con el 'hashtag'Por su parte, algunos de los usuarios defendieron al programa y a su creador. "'Rick y Morty' es una animación increíble y no la eliminaréis", tuiteó un internauta. Otro agregó que las personas que apoyan #cancelrickandmorty "no merecen ver ninguna comedia".Información de Actualidad RT