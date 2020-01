Piden castigo a Jesús Gallardo por insulto homofóbico al América

Gallardo debería ser despedido de su equipo tal y como lo hicieron con los de la sub17 verdad @LaReimers ?pic.twitter.com/vG7f6vblCr — EL TIO 6UAPOMEMO (@YoSoy8a6) January 3, 2020

Tras, el jugador del Monterrey, Jesús Gallardo, celebró en la cancha del Azteca con su familia y, modificando su letra para decir"Rayados no tiene mujer, Rayados no tiene marido, pero tiene un hijo puto que se viste de amarillo", fue lo que comentó Gallardo en su cántico tras ser campeón.Días después de esta acción, el video donde sale el jugador se revivió en redes sociales y afiY es queal salir de un juego y tambiénGallardo no debe de salvarse, pues su cántico puede ser considerado homofóbico.Sin embargo, también hay quienes señalan que eseel archirrival de Rayados que también viste de amarillo.