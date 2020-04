Piden cuidar salud emocional de niños y adolescentes por encierro

Escuchar Nota

Las semanas de encierro en casa pueden tener una afectación en la salud emocional de los niños y adolescentes,El siquiatra Mario Alberto José de los Santos señaló que la cuarentena impuesta por el coronavirus es un fenómeno que no habíamos experimentado en toda la vida.“Cuando los espacios son pequeños y hay un no bienestar mental, o hay niveles de estrés, ansiedad o no hay buena comunicación en el sistema familiar, obviamente a la hora del encierro florece más esta situación y los días de encierro son capítulos diferentes de una historia en que día a día van cambiando las emociones,Al interior se vive preocupación y“Y pone a los adolescentes, por su misma edad, en una etapa de más rebeldía, más oposicionismo, no entienden los jóvenes, no ven las dimensiones, ni siquiera piensan en la muerte como una posibilidad en ellos, igual que los niños tienen otra dimensión del problema”.“Los menores con déficit de atención, con problemas de conducta, las familias disfuncionales, obviamente empiezan a crecer los problemas, los mismos problemas de ansiedad, los trastornos depresivos, los problemas con déficit de atención, conEn estos casos se recomienda buscar programas o series de autoayuda, tutoriales de comunicación, tener espacios para la convivencia y la individualidad, de esparcimiento personal, pues faltan semanas para levantar la contingencia.Buscar ayuda sicológica en línea puede contribuir a enfrentar la situación, incluso, el internet, bien aprovechado, da opciones para hacer la contingencia más agradable, más productiva y creativa; aprovechar el tiempo para leer y aprender a manejar un instrumento musical, son buenas opciones.El doctor indicó que en este encierro en casa, los más afectados serán los niños y jóvenes que vivan en casas pequeñas, pues no es lo mismo contar con habitación propia, un patio y jardín para salir cuando menos a ver las plantas.