Piden de nuevo ayuda para bebé prematuro

Tras haber sido dado de alta por el Hospital del Niño, el pequeño Jesús Guadalupe, bebé prematuro que naciera con problemas en su recto, a un día de haber regresado a su hogar luego de estar internado por casi 2 meses, ahora sufre de una complicación respiratoria, lo que obligó a sus padres a regresar a la ciudad.Médicos del nosocomio en mención dieron a conocer a Guadalupe Salazar Reyes y su joven esposa, ambos padres del bebé internado, que mientras era alimentado en casa, cierta cantidad de leche ingresó a los pulmones del menor, por lo que pudo perder la vida asfixiado.“El miércoles mi bebé se puso malito, dejó de respirar, no sabíamos qué hacer, se empezó a poner moradito y lo que hice fue darle respiración de boca a boca para que volviera a respirar mientras llegábamos al hospital”, comentó con voz quebrada Guadalupe, padre del menor.El temor cada vez se vuelve mayor, pues ahora, no pueden ni dormir tan solo de pensar que en cualquier momento su pequeño hijo pueda dejar de respirar.Como parte de los exámenes médicos que se le deben realizar al infante, la familia acudió hasta las instalaciones del CRIT, en el Centro Metropolitano, para realizar algunos análisis cerebrales, y posteriormente regresar con los resultados al Hospital del Niño.Lamentablemente, la falta de recursos económicos y la desesperación de no saber qué hacer en estas situaciones cegó a la joven familia, por lo que optaron por caminar desde las instalaciones del CRIT hasta dicho hospital con el menor cargado en brazos junto con el oxígeno que lo mantenía respirando.Salazar Reyes agradeció el apoyo brindado en una primera instancia por parte de la ciudadanía, y aseguró que ahora de nueva cuenta solicita de su generosidad con artículos de aseo personal para bebé, así como alimento para el menor, pues por su condición económica les es difícil adquirir estos artículos.