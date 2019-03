Piden demostrar seguridad de medicamentos contra VIH

En los próximos días, la organización Derechohabientes viviendo con VIH/SIDA, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), estará atenta de que las autoridades sanitarias responsables presenten la documentación correspondiente que demuestre la seguridad y la eficacia de los medicamentos contra esta enfermedad; tenofovir disoproxil succinato y darunavir.Ello, con motivo del amparo en trámite y derivado de la suspensión otorgada al coordinador de esta organización, Luis Adrián Quiroz, expuso el defensor de derechos humanos Armando Campo.En conferencia, destacó que en el amparo solicitan la separación de claves, ante el Consejo de Salubridad General, para que se indique que son dos sustancias distintas, además se pide que se otorgue un dígito adicional, para que el médico pueda hacer la transversalidad en caso de que hubiera algún problema de farmacovigilancia.Recordó que en 2018, impulsaron este tema y se logró que dicho Consejo separara las claves. Sin embargo en la licitación estas correcciones no se dieron por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), pues días antes de la licitación del IMSS, emitió un comunicado en diciembre pasado, en el que explicaba que eran lo mismo.Detalló que derivado de la incorporación al cuadro básico de medicamentos de estas dos nuevas claves en las que se encuentra el succinato, se suscribió en el amparo que autoridades Cofepris indiquen que esos registros sanitarios de esas nuevas claves cumplen con lo establecido con la norma 177.Asimismo, Armando Campo indicó que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular) informó, hace dos semanas, del inicio de compra de medicamentos para diversas enfermedades, dentro de las cuales se estima que se incluyan tratamientos antirretrovirales tenofovir disoproxil succinato y darunavir, mismos que son administrados por el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida (Censida).Subrayó su preocupación ante el tema por las repercusiones que pueda traer, ya que hasta el momento, la Cofepris no ha demostrado que cumple con todos los requerimientos para garantizar su efectividad en personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).Además de considerar necesario que la Comisión exhiba la documentación solicitada por el Juzgado Octavo y que el Seguro Popular no incluya dicha alternativa terapéutica en la compra consolidada hasta que se haya demostrado su eficacia y seguridad.De igual forma, indicó que lo anterior provoca el desabasto de algunos antirretrovirales en el país, aunque el IMSS diga que no porque ofrece estas alternativas terapéuticas y no solo de antirretrovirales sino de muchos más medicamentos para otras enfermedades.