Piden denunciar a EPN por triangulación

"Yo asumo que si el jefe de la Unidad (de Inteligencia Financiera) ya lo está diciendo es porque tiene elementos para presentar esas evidencias que él considera haber recabado ante la Fiscalía General de la República", expresó.



"Y ya que la Fiscalía haga el análisis pertinente sobre las evidencias, pues establecerá o abrirá la carpeta de investigación, pero antes de eso, me parece que es alimentar una especulación sin que haya más que la palabra o el dicho del jefe del Unidad de Inteligencia Financiera".

demandó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, presentar ante la Fiscalía General de la República (FGR) las pruebas en contra del ex Presidente Enrique Peña Nieto por los hechos que ayer le imputó, al vincularlo con la presunta triangulación de activos del ex Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.En entrevista, la legisladora dijo que de nada le sirve al País el escándalo público si éste no es seguido de acciones legales, por lo que pidió a Nieto iniciar el proceso formal ante la única instancia que puede determinar si el ex Mandatario incurrió o no en un delito.Sauri advirtió que la FGR es la única instancia que puede definir si Peña Nieto está relacionado con recursos de procedencia ilícita o no.Cuestionada sobre el hecho de que Santiago Nieto haya dado a conocer la indagatoria en contra del ex Mandatario antes de presentar la denuncia penal correspondiente, consideró que es necesario revisar la dinámica entre la UIF y la FGR."Me parece que la dinámica o la interacción entre la UIF y la Fiscalía General de la República que es, por cierto, un órgano constitucional autónomo, tendría que analizarse con atención y cuidado porque, finalmente, la Unidad de Inteligencia Financiera es una entidad de carácter administrativo, cuya actuación está normada por la Ley de Instituciones de Crédito y tiene facultades muy específicas y es, como su nombre lo indica, de inteligencia, no es de ejecución financiera", sostuvo.Ayer, Santiago Nieto informó que la indagatoria por la presunta triangulación de 2 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación (Segob) a empresas ligadas con el ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, durante el sexenio de Felipe Calderón, se había extendido a otras dependencias de Gobierno y a la Administración de Enrique Peña Nieto.Lo anterior, señaló, luego de detectar que durante ésta última también se registraron operaciones y transacciones irregulares relacionadas con García Luna.