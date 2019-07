Piden devolver pilón que dio EPN a petroleros

Xóchitl Gálvez, secretaria de la Comisión Anticorrupción del Senado, demandó este domingo la devolución del "pilón" de más de 315 millones de pesos otorgado por el ex Presidente Enrique Peña Nieto al Sindicato encabezado por Carlos Romero Deschamps.En entrevista, la legisladora federal pidió que se realice una investigación a fondo sobre los manejos financieros que ha tenido el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM)."Espero que aquí si se aplique la ley y que se devuelvan los recursos. Además el dinero está en la cuenta del Sindicato, así que el Gobierno no puede aducir que ni siquiera sabe dónde está. Que se devuelva y que se haga una investigación seria sobre el manejo de recursos que ha hecho a lo largo de su vida Romero Deschamps", indicó.Gálvez, quien forma parte de la bancada del PAN en la Cámara alta, consideró que debe esclarecerse el destino de ese dinero para que no se repita un caso como el Pemexgate, registrado en el 2000, cuando el sindicato desvió recursos millonarios a la campaña del PRI."No sabemos si ese dinero fue a parar a la campaña de Meade, no sabemos si fue como en la campaña de Labastida con el Pemexgate, que el dinero que se entregó al Sindicato fue a parar a las campañas políticas".Este domingo, se dio a conocer que cinco meses antes de que Enrique Peña dejara el poder, Romero Deschamps pactó con Pemex un "apoyo" adicional al sindicato por 353 millones 175 mil pesos al año.Esos recursos son adicionales a los 99.6 millones anuales para gastos de administración, y se mantenían reservados, pero fue abierta vía Transparencia por Pemex.Representantes de la empresa y el sindicato se reunieron el 25 de junio de 2018 para "concertar los mecanismos de aplicación del Convenio Administrativo Sindical 10970/2018" relativo a los incrementos pactados al salario en efectivo por cuota diaria y ayudas, durante los trabajos de la revisión salarial 2018.En la Cláusula 251 se informó de un "apoyo" al CEN del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana por 8 millones 337 mil 112 pesos mensuales para gastos de operación, administración y mantenimiento de sus instalaciones.Cuestionada al respecto, la secretaria de la Comisión Anticorrupción advirtió que los privilegios económicos entregados al sindicato petrolero son una de las causas de la crisis que enfrenta Pemex."Hay trabajadores que hasta las fiestas de sus hijos se les pagan, las fiestas patrias, sus viáticos por viaje, claro que por eso Pemex es la empresa obesa, inviable que se tiene hoy", indicó."A lo largo de la historia se ha demostrado que se trata de una empresa poco eficiente, porque tiene un exceso de trabajadores y porque tiene un montón de privilegios que la hacen inviable a nivel internacional, como empresa".Por otro lado, exigió que el nuevo Gobierno debe dar señales serias de combate a la corrupción, evitar la opacidad y no poner en marcha ofensivas de carácter selectivo."Me parece lamentable la opacidad con la que se manejan y se siguen manejando algunos recursos públicos. La discrecionalidad no terminó con el Gobierno de Peña Nieto, porque no conocemos el destino de los ahorros, sólo sabemos los recortes", expresó."Todo indica que el Presidente tiene adversarios selectivos, Elba Esther Gordillo y Romero Deschamps van a seguir haciendo sus amigos por siempre. Van a actuar sólo en lo que les genere nota mediática cuando tengan una bronca. Estos casos pueden entrar a la reserva de la 'caja china', cuando haya otra salida del gabinete irán por Romero Deschamps".