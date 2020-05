Piden editoriales Almadía, Sexto Piso y Ediciones Era apoyo de lectores

Escuchar Nota

Según explicó Quijas en entrevista con Zócalo, “la idea de la donadora se basa en un escenario muy pesimista de uno o dos meses, cuando menos, de cuarentena y hasta seis meses de afectación en los ingresos totales, porque el regreso será escalonado y será comenzar nuevamente con procesos administrativos que verán el dinero reflejado mucho más adelante. Nos tomó un mes echar a andar esa campaña y quisiéramos haber invitado a muchísimas más editoriales, pero no nos fue posible porque estábamos, ya, en un estado de urgencia para resolverlo”.

“El escenario para este semestre se ve bastante complejo. Pensando en que las ferias del libro son, sí un factor de promoción, pero también un espacio para vender libros a mucho público en un periodo de tiempo muy corto, puede decirse que no se ven tan viables porque puede preverse una reducción importante en términos de afluencia de público y de venta. Eso hace que las librerías tengan una importancia mucho mayor para la industria en términos generales, porque en definitiva son el canal más importante para distribuir los libros que hay y también son los lugares a los que todos tenemos que voltear para saber cuántas podrán abrir en el regreso y ver qué podemos hacer para que se mantengan”, apuntó.



“Por eso lo que hay que hacer es voltear a ver al gremio mismo. Creo que hay cada vez más una visión de trabajo colectivo, de dejar detrás la visión focalizada en individuos concretos. Debemos pensar en el por qué estamos en esta alianza. Porque hay que decir que, al principio, cada quien estaba jalando agua para su molino, pero ahora es distinto. Eso por que trabajar en un mercado como México, en una editorial así, es siempre vivir al día”.

“En la industria editorial, al menos este año, habrá una reducción muy importante de publicación de novedades, creemos que por lo menos el 50%; eso significa que, en un país con pocas librerías, en el que se dice que se lee poco y en el que las mesas de novedades está rotando semana a semana, habrá una reflexión sobre cómo va a cambiar el tamaño del mercado: ¿qué tanto valor van a tener los libros que se publiquen a partir de ahora? Antes un libro competía con miles más y ahora lo harán con menos, lo cual significa que tendrá mayores oportunidades de ser leídos.

“Creo, además, que mucha gente sí se quedará con la idea de que los libros, el cine y la música ayudaron a sobrellevar el momento más complicado que hemos vivido como sociedad y, a muchos niveles, como personas”, concluyó el director de Almadía.

“Trabajar en un mercado como México en una editorial independiente, es siempre vivir al día”, sostiene, ha lanzado un grito de apoyo a sus lectores ya que la actual contingencia sanitaria ha puesto en jaque el trabajo de estas tres editoriales y de muchas otras o, como explica el mismo Quijas: “lo que siempre ha sido un entorno precario, hoy está en riesgo de asfixia”.Esa frase la dice en el video que explica la campaña, en la que las empresas mencionadas piden un apoyo económico a sus consumidores para solventar los gastos de la cadena editorial que inicia con la creación del libro, su edición, su producción y transporte para que, al final, llegue a las manos del lector quien lo disfrutará.Lanzada en la plataforma, la campaña tiene como meta llegar a 2 millones de pesos de los cuales ha completado 503 mil –hasta el cierre de esta edición–, y que durará hasta el 30 de mayo. Para motivar a los donadores ofrecen recompensas como descuentos de libros, fotografías o grabados de renombrados artistas.La contingencia a causa del Covid-19 canceló numerosas actividades importantes para el sector editorial, entre ellas las–la de Coahuila se pospuso hasta agosto–, afectando así el número de ventas que pudieran tener estas empresas. Por eso se ha volteado a ver también la salud de las librerías, principal medio para la venta de los productos, y que muchas se encuentran también al pie del cañón.Si a eso se le suman políticas culturales de apoyo a la industria del libro casi nulas en el país –más allá de apoyos en coediciones o becas–, el próximo semestre no se ve halagüeño, ya que la reactivación de actividades será escalonada anteponiendo prioridades.Si bien esta situación es precaria, Quijas la ve como un oportunidad. Un momento de reflexión sobre cómo esto cambiará en un futuro inmediato la forma en la que trabaja la industria editorial. Cuánto se va a perder pero también cuánto se puede ganar: oportunidades para ser comprados y leídos.“Creo que es importante pensar en eso porque ahí hay una oportunidad para que editoriales, librerías y creadores puedan encontrar un mecanismo de trabajo distinto, para no tener que estar satisfaciendo la demanda con más oferta y más oferta y más oferta”, detalló.–como lo dicen en su lema “dependientes de lectores”–, Quijas ve también un cambio. Comenzando con la lealtad que han mostrado en la recepción positiva de la campaña, pero también porque piensa que en una situación así: en la que el encierro se vio amenizado por el entretenimiento, el público lector y no lector, revalorizará el trabajo artístico y pensará en qué viene a futuro tanto a nivel personal como social.“El tema de los lectores es también una oportunidad de reconstruir el tejido social dañado y que debemos hacer todos juntos. En él los libros juegan un papel importante. Es, también, una oportunidad de reflexionar sobre el tipo de sociedad que queremos y la economía que queremos apoyar a futuro.Además de la posibilidad de donar, las tiendas en línea de las editoriales ofrecen descuentos para sus compradores. En el caso de Almadía tienen promociones de 40%, en el de Sexto Piso de 30% y Ediciones Era ofrece un catálogo de libros cuyo costo es de 150 pesos.- Tienda.editorialalmadia.comLibros con 40% de descuento- Sextopiso.mxLibros con 30% de descuento- Edicionesera.com.mxLibros desde 150 pesos