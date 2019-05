Piden elbistas voz en leyes educativas

Maestros por México, organización afín a la ex lideresa Elba Esther Gordillo, exigió que su opinión sea tomada en cuenta en la elaboración de las leyes secundarias de la reforma educativa.Luego de que el Congreso aprobó dicha reforma, la organización externó que, si bien hubo avances y se incluyeron algunas de sus propuestas, se dejó una asignatura pendiente.Ésta, detalló, es la inclusión de una normativa que proteja a los trabajadores de la educación sujetos al apartado B del artículo 123 en la Constitución.Sobre este tema, la agrupación pidió modificaciones y anunció su participación activa.Además, solicitó que el Estado realice las actividades necesarias para implementar el convenio sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva adoptado en Ginebra por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 8 de junio de 1949, que entrará en vigor en México el próximo 23 de noviembre."Tenemos la certeza que el Estado Mexicano cumplirá con lo estipulado en Anexo 23 A del capítulo 23 del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá ,T-MEC, en lo relativo a la participación de los trabajadores en las negociaciones colectivas, mediante una representación democrática elegida de manera transparente", expuso."El proceso para hacer vigente nuestro derecho a elegir dirigentes y ratificar las modificaciones a la condiciones de trabajo, debe ser inmediato y tiene que evitarse la manipulación política, porque los maestros no seremos botín ni patrimonio político de nadie, hemos aprendido a los largo de muchos años, el alto costo del corporativismo y el servilismo a las autoridades y sus expresiones políticas y ha llegado el momento de poner fin a las viejas prácticas de acuerdos sin la ratificación democrática de los trabajadores."Nos pronunciamos por el diálogo e intercambio de opiniones con las autoridades, pero dejamos claro: nos mantendremos firmes y enérgicos en nuestras demandas de respeto y garantía de los derechos laborales que los maestros hemos logrado históricamente, sobre todo en los relativos a la conservación de las plazas de base, la estabilidad en el trabajo, incrementos salariales justos, el reconocimiento, el respeto a la libertad sindical y la no intromisión patronal en la vida de nuestro gremio", agregó la organización.