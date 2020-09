Piden en change.org memorial para don José Alfaro y ‘Beto’

Escuchar Nota

A través de la páginainició la recolección de firmas para construir un memorial en recuerdo de, en el camellón del bulevar Venustiano Carranza, por la Clínica 2 del IMSS, el lugar en donde a diario se les veía trabajar.Se recuerda que hace 40 años, don José Alfaro, fallecido el martes por la mañana, compró un muñeco de ventrílocuo en 200 pesos, un año después se lo robaron y aprendió a fabricarlos él mismo.Carranza e Hinojosa. Beto cantaba y contaba chistes a los automovilistas.Don José Alfaro, fallecido a los 74 años, y Beto, trabajaban mañana y tarde y cada mes juntaba las monedas recolectadas y hacía bolsas de 500 pesos que luego entregaba personalmente a niños y jóvenes en situación vulnerable para que continuaran sus estudios y compraran medicamento, si así lo requerían.Así, el 90% de sus ganancias se iba en las “becas” que repartía a los estudiantes de condición humilde.Se cuenta que el espíritu altruista lo heredó de su madre quien, siendo humilde, cada fin de semana sacaba una canasta con tacos y los repartía entre la gente pobre.En una ocasión, un amigo lo invitó a comer a su casa y cuando la madre los llamó a comer se llevó una gran sorpresa: “Vi la pobreza y dije ‘aquí falta algo’, pues qué crees, que al otro día me brinqué a un corral y me robé una gallina y se la lleve a la señora y le dije ‘mire, la prepara porque voy a venir a comer’.A los 16 años, con un costal, iba cada fin de semana a un mercado y lo llenaba de tomate, cebolla y otros vegetales que luego repartía en la vecindad.. Habló con los padres y les pidió permiso para darles educación y cuidarlos.. De joven, don José cantaba en pequeñas carpas, pero lo dejó porque “eso tiraba mucho al vicio”.50 años atrás fue payaso, contaba chistes y bailaba rock and roll. Luego, en las ferias a las que acudía aprendió el arte de la ventriloquía.Hace 13 años sufrió un infarto. Permaneció internado varios días en el Hospital General. “Ya me estaba muriendo, y le pedí a Dios un poquito más de tiempo para juntar sus becas, porque de esa salita no iba a salir vivo, y pues yo creía que me iba a dar 2 ó 3 meses más, y ya son casi 13 años”, recordaban.. Dos semanas atrás, el médico le indicó reposo absoluto, pero siguió trabajando con su compañero Beto para ayudar a los niños.