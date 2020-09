Piden en Senado rescate de AHMSA

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Gobierno mexicano debe intervenir para que se mantenga en operación la cadena productiva que da vida económica a las regiones Centro, Carbonífera, Cinco Manantiales y Desierto de Coahuila, generando un plan de acción que salvaguarde los más de 100 mil empleos directos e indirectos que dependen de Altos Hornos de México.



Así se plantea en un punto de acuerdo propuesto por los senadores Eva Galaz Caletti, Verónica Martínez García y Armando Guadiana Tijerina, y que se ventilaría este miércoles en la sesión del Senado de la República para exhortar al Ejecutivo federal a crear un plan emergente.



Señalan los senadores que AHMSA se encuentra en una de sus peores crisis financieras, situación que pone en vilo la estabilidad económica de Coahuila y en riesgo a más de 20 mil empleos directos, que representan una derrama anual de 6 mil millones de pesos, así como a más de 80 mil empleos indirectos.



“De no existir acciones emergentes que coadyuven con la empresa para salvaguardarla se tendrá un colapso económico y social en Coahuila y afectará severamente a otros estados. Analistas y expertos prevén que de continuar la grave situación por la que atraviesa AHMSA, ocurra el cierre del alto horno 5, considerado uno de los más productivos del mundo y que genera más de 167 mil empleos directos e indirectos en el norte del país”, indica el punto de acuerdo.



Igualmente, hacen ver que la cadena de valor derivada de la siderúrgica aporta a la Federación vía impuestos, derechos, y cuotas de seguridad social un estimado de 6 mil millones de pesos anuales, además de 4 mil millones que se pagan a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos.



El impacto económico, abundan, va más allá de Coahuila, pues a proveedores de la entidad en 2019 se les compraron cerca de 40 mil millones de pesos, y fuera del estado este año se han destinado más de 25 mil millones de pesos.



Los senadores coahuilenses plantean la necesidad de “detener el inminente cierre”, que traería como consecuencia la quiebra de casi 120 empresas medianas y pequeñas que dependen directamente de las actividades de esta empresa. “Hasta el día de hoy, han pasado más de 10 meses de que estas empresas no han recibido sus pagos de manera formal, peligrando cerca de 100 mil empleos y el pasivo asciende al monto de mil 800 millones de dólares”, agregan.



Destacan que el efecto negativo ha provocado también la desestabilización en las cadenas de producción de empresas distintas, “como ejemplo Gunderson y Trinity de la ciudad de Monclova que, aunque no dependen directamente de AHMSA, han tenido algunas bajas y varios contratistas que estaban suministrando servicios a la empresa de forma permanente ya no se encuentran

laborando”.