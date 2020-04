Piden estudiantes de la UAdeC reiniciar semestre con firmas en línea

Escuchar Nota

“Debido al reciente comunicado de la Secretaría de Salud federal, en el cual, como primera medida, se extiende hasta el 30 de abril la suspensión de actividades. Proponemos que este semestre sea cancelado y se reinicie hasta agosto o septiembre”, dice la petición.

“Para esas personas que estaban a punto de culminar su bachillerato/licenciatura, créanme que comprendemos su situación y su enfado, y espero que podamos llegar a un acuerdo en el cual todos salgamos ganando”, concluye la petición, que pretende recabar 2 mil 500 firmas.

Así como recabaron firmas para presionar que lase sumara al paro nacional de labores por la contingencia del Covid-19 en marzo, ahora 2 mil 300 estudiantes firmaron la petición depara pedir que este semestre sea cancelado y se reinicie.Explican que entre los motivos de la petición está la desventaja que tienen las clases virtuales, puesy lo deseable es que no salgan a cibercafé o a la casa de compañeros para conectarse y hacer trabajos o tareas.Señalan que enviar tareas o presentaciones no es dar clases, ni se compara con clases presenciales, por lo que el aprendizaje no es completo y es muy deficiente, además de que se han enterado que no todos los maestros están atendiendo sus asignaturas de forma virtual.En cuanto al dinero que ya pagaron de este semestre, señalan que