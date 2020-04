Piden evitar automedicarse

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- Durante esta emergencia sanitaria es de suma importancia atender las recomendaciones de médicos y especialistas, y hacer a un lado los falsos remedios y la automedicación que únicamente pueden complicar la salud de las personas, afirmó el doctor Luis Durán Arenas, del Instituto Mexicano del Seguro Social.



El especialista refirió que para evitar contagios por coronavirus, lo mejor es aplicar las medidas preventivas de higiene: lavarse las manos las veces que sea necesario, usar gel antibacterial, toser y estornudar en el lado interior del codo y no tocarse la cara con las manos.



Advirtió que principalmente en las redes sociales circulan supuestos remedios contra la enfermedad y el contagio, que en nada ayudan en la actual estrategia instrumentada por las autoridades del Sector Salud contra el coronavirus.



Entre estos mitos, dijo, está el que sugiere que el coronavirus es un arma biológica. En realidad, hasta este momento no se cuenta con evidencia genética que soporte esta afirmación, todo indica que se trata de un virus que apareció de forma natural.



Comentó que otro mito dice que el Covid-19 permanece en la garganta por cuatro días, causando faringitis y tos antes de alcanzar los pulmones, y para eliminarlo se debe beber mucha agua y hacer gárgaras de agua caliente con sal o vinagre.



La realidad, explicó Durán Arenas, es que el virus sí puede provocar faringitis y tos, y aunque las gárgaras con agua caliente te pueden hacer sentir mejor, no tienen efecto directo sobre el virus.



Otro argumento que se maneja entre la población es que los menores son inmunes al Covid-19, sin embargo, en China pudo observarse que los niños se infectan con la misma distribución que otros grupos de edad, aunque la evidencia señala que son asintomáticos, indicó.



Durán Arenas resaltó que no existe evidencia científica de que se pueda fortalecer el sistema inmune con el consumo de camote combinado con algunos suplementos y vitaminas, o mediante la toma de plata coloidal.