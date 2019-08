Piden evitar ‘cacería de brujas’ tras marcha de mujeres

Un grupo reducido de mujeres de la agrupación “Pan y Rosas” se manifestó frente al Hemiciclo a Juárez.Pidió a las autoridades que no exista una cacería de brujas luego de la marcha feminista que se realizó este viernes y que derivó en actos vandálicos."Ahora están diciendo que van a abrir diferentes carpetas de investigación entonces hemos hecho miles de manifestaciones y nunca se nos ha escuchado, ahora el símbolo de la diamantina rosa, que les preocupó más que se les aventara diamantina rosa a unos hombres a unas personas que el caso de la chica que había sido violada”, señaló Montserrat Sánchez, de la agrupación “Pan y Rosas”.Advierten que seguirán las protestasDijeron que seguirán manifestándose porque lo que buscan es que las autoridades actúen en contra de quienes han ejercido violencia contra las mujeres, aun cuando no aprueban los actos vandálicos."Si bien no estamos de acuerdo en esos métodos, tampoco estamos de acuerdo en que se inicie esa cacería de brujas en contra de esas mujeres, porque al final es uno de los métodos que se tiene para alzar la voz”, comentó Montserrat Sánchez, de la agrupación “Pan y Rosas”.Aseguraron que quienes agredieron el viernes, fueron infiltrados que nada tenían que ver con la movilización."El golpe al reportero de ADN 40 fue por alguien que evidentemente no pertenecía a la movilización, fue súper claro”, afirmó Alejandra Sepúlveda, de la agrupación “Pan y rosas”.Estuvieron durante una hora manifestándose.Elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana resguardaron la zona.