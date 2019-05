Piden evitar uso político de caso AHMSA

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, pidió a la Fiscalía General de la República y al Gobierno federal a evitar el uso político en el proceso contra Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, y el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en las investigaciones por la venta irregular de la planta Agronitrogenados en la pasada administración.Señaló que la detención de Ancira y la orden contra Lozoya son "casualidades extrañas" previo a que el domingo se efectúan elecciones en seis entidades, persiste el problema del desabasto de medicinas en el país y la violencia del crimen ha puesto en riesgo a las Fuerzas Armadas."Todo esto coincide con los seis meses del Gobierno de López Obrador. ¿Son coincidencias, casualidades o planeación política?", cuestionó.Dijo que se debe evitar un caso sin sustento."Esperamos que haya un expediente fundado para desahogar el proceso y que no haya errores, que no sea una llamarada de petate"."Preocupa la situación de Altos Hornos de México, porque es una empresa importante para el país. Si el director o principal accionista está en proceso, que la empresa no sufra y menos los trabajadores porque se trata del sector del hierro y del acero y son cerca de 20 mil trabajadores", dijo.La ex presidenta del PRI dijo que, si hay una investigación y se han girado órdenes de aprensión, es porque debe haber los elementos para ello."Solo decimos que si se actúa contra Lozoya creemos que es porque hay elementos y un juez consideró que se debía actuar contra él", indicó respecto a si el Gobierno de López Obrador estaba actuando políticamente contra el PRI o ex funcionarios de la pasada administración.La coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez indicó que puede haber una motivación política en el Gobierno federal con la detención de Ancira y la persecución a Lozoya, pero sin tocar al ex presidente Enrique Peña Nieto."Espero que no sea un golpe mediático en el marco de las elecciones, sino que se fundamente bien el expediente para que Lozoya libre la orden de aprehensión y evite pisar la cárcel."Que el combate a la corrupción no sea una simulación y se vayan contra los charales para garantizar impunidad a los peces grandes."Sería lamentable que se utilizaran las instituciones para administrarlas políticamente. Lozoya es una hebra que sin duda llevaría hasta Enrique Peña Nieto, que fue a donde finalmente llegaron los millones de pesos", subrayó la perredista.