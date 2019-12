Piden explicación a magistrado por caso Abril

"En el caso del Magistrado penal investigado, el Consejo de la Judicatura señala que se le requirió un informe pormenorizado de su actuación, a fin de determinar su responsabilidad", señaló el Poder Judicial local.

El Consejo de la Judicatura informó ayer que requirió un informe detallado alz sobre su responsabilidad en el fallo que liberó al ex esposo deREFORMA publicó ayer que sólo dos jueces fueron suspendidos tras la revocación de la prisión preventiva a, ex esposo de la mujer asesinada el pasado 25 de noviembre en Coyoacán.En enero, Abrilque su ex esposoy, tras detenerlo, el Ministerio Público le imputó tentativa deSin embargo, el Juez de Control Federico Mosco reclasificó el delito por el dePor la apelación de la defensa, Héctor Jiménez López, magistrado de la Cuarta Sala Penal, ordenó revocar la prisión preventiva y el Juez Alejandro Díaz acató esa disposición.Tras el asesinato de Abril, la PGJ abrió una indagatoria contra los jueces y el magistrado y envió queja al Consejo de la Judicatura.La Judicatura suspendió a los jueces, pero dejó sin sanción a Jiménez López.Ayer, el Poder Judicial añadió que continúa la investigación sobre los dos jueces, que están suspendidos."El tema de perspectiva de género no es una cosa etérea, es un método de análisis. Entonces, (el magistrado) tenía que haber utilizado ese método", mencionó,