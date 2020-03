Piden frenar feminicidios en manifestación

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Una muy buena respuesta se logró en la manifestación pacífica que llevaron a cabo un grupo de mujeres lidereadas por la profesora Josefina Sánchez Ponce en la gran Plaza en donde convocaron a un paro total de mujeres para este lunes 9 de marzo.



Portando prendas de color morado, las mujeres expresaron su sentir por la violencia hacia la mujer y pidiendo que terminen los feminicidios, (ni una mas).



A la manifestación se unieron las alumnas de la escuela secundaria Benito Juárez quienes exigen terminar con la violencia hacia las mujeres y esto también lo expresaron a través del arte ya que elaboraron 200 carteles que colocaron en el exterior de la escuela mostrando su oposición a la violencia de la mujer.



En esta ocasión dijo, que no solo participaron las mujeres adultas, sino tambien las adolescentes que están cansadas de que exista tanta violencia hacia la mujer en todos los ámbitos, por ello hoy por hoy lucharán y se harán escuchar para que sus derechos sean respetados.



Este lunes 9 ninguna mujer acudirá a la escuela, se hará un paro total de mujeres y quienes no puedan suspender labores, deberá portar prendas de color morado en señal de la no violencia hacia la mujer.



Además a partir de las 11 de la noche de este 9 de marzo ninguna mujer deberá usar las redes sociales ni por 24 horas, esto para demostrar al gobierno federal que tenemos una fuerza de convocatoria, la fuerza que hace laboralmente las mujeres y que aprendamos a comunicarnos con las personas.



Reconoce la Iglesia fortaleza de la mujer



Durante la misa de medio día de este domingo, en la Catedral Mártires de Cristo Rey, Monseñor José Guadalupe Valdés, expresó su reconocimiento a las asistentes, en el día internacional de la mujer.



Consideró que la mujer es fuerte porque protege y amortigua, además de tener una misión especial en la sociedad y no solamente en la familia.



“Ante los problemas la primera que sale al frente es la madre, en la sociedad es importante que se tenga conciencia de su misión”.



El rector de la catedral, se refirió a la creación de la mujer de acuerdo al libro de génesis, en el que distingue su fortaleza.



“En la vida real la mujer amortigua ante los problemas por su sensibilidad para salir adelante”, expresó.



Al ser considerado el siglo XXI como el siglo del feminismo, añadió que la Iglesia ve al hombre y a la mujer con los mismos derechos, sin embargo opinó que hay feminismos a favor de la superioridad de la mujer, otros que buscan la igualdad y otros que fomentan la agresividad.



“Hay que saber qué tipo de feminismo promueven algunos grupos, para Dios tanto hombres como mujeres, tienen los mismos derechos”, reiteró.