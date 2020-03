Piden gobernadores cerrar frontera con EU

Escuchar Nota

los gobernadoresurgieron a la Federación analizar el cierre de la frontera con ese país.los mandatarios coincidieron en que las medidas que se tomen a nivel estatal no serán efectivas si no hay un control sanitario en la frontera.“El mayor grado de transmisión es de un vecino, y, dijo Rodríguez en la conferencia de prensa.Una medida adicional, explicó Riquelme,a no hacer viajes durante Semana Santa., sino al cruce de personas y alertó que el virus se expande a gran velocidad en Estados Unidos y es necesario tomar medidas.“De una semana a otra han cambiado mucho las cosas. Si bien hemos tomado medidas internas y filtros,, añadió.Los gobernadores Miguel Riquelme Solís, Jaime Rodríguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca,, que no vengan, ya que se ponen en riesgo y a su vez arriesgan a la población de esto tres estados del norte.Miguel Riquelme dijo que entre los tres gobernadorescada uno a su circunstancia, pero tomando decisiones similares, por lo que se unió al llamado a la Federación a coordinarse con los estados.“Hay decisiones que no nos competen a los ejecutivos de las entidades federativas sino al Ejecutivo federal y por ende sí creemos que una reunión de