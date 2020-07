Piden gobernadores renuncia de Hugo López-Gatell

Escuchar Nota

"En este caso yo hablo por la Ciudad de México, estamos en comunicación permanente. En este caso hubo una diferencia en la valoración, ellos hacen una sugerencia del semáforo en la Ciudad de México, nosotros de manera muy responsable informamos a la Secretaría de Salud de lo que considerábamos y hacemos de manera muy responsable lo que consideramos para la Ciudad", dijo.



Señalaron que "falló la estrategia de contención, como ya se venía advirtiendo por especialistas nacionales e internacionales; fallaron las medidas sanitarias, que no han sido claras ni firmes; mientras que el vocero y responsable del manejo de la epidemia, Hugo López-Gatell, no ha dejado de mentir, de caer en contradicciones sobre las proyecciones y las estrategias a implementar.“La receta del doctor Gatell ha tenido terribles consecuencias, pero sigue presumiendo que hay camas disponibles, y que los hospitales no se saturaron como en Italia o Nueva York”, señalaron.y de la falta de respuestas eficaces para frenar una brutal caída económica, que ha dejado sin ingresos a millones de familias mexicanas.Además de Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco; Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán; Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, de Nuevo León, y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas.La secretaría de Salud informó ayer queEste jueves hubo un choque entre el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y la mayoría de los 32 gobernadores del país, debido a que desde el gobierno federal se les amagó con imponer a las entidades el semáforo epidemiológico nacional, y de no acatarlo los mandatarios estatales podrían hacerse acreedores a sanciones civiles, administrativas y hasta penales.Fue la abogada general de la Secretaría de Salud, Maricela Lecuona González, quien describió que se harían algunas precisiones a la metodología del semáforo nacional y se plasmarían en el punto número 2 del documento, titulado Metodología y criterios para el establecimiento regional, donde se sugirió las sanciones para las autoridades locales.En este encuentro virtual, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, puso orden y dijo que ese párrafo no se conocía, pues se incorporó recientemente y pidió hacer una mesa para negociar y analizar el marco legal de estos nuevos lineamientos, pues dijo que no se valía que se metiera a discusión algo que no se había acordado.Este viernes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aceptó que hubo una diferencia con el gobierno federal para definir el color del semáforo epidemiológico para la siguiente semana, pese a que la Secretaría de Salud federal propuso regresar al rojo, el gobierno capitalino decidió continuar con el naranja.