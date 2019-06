Piden hoteleros regular hospedaje Airbnb

En conferencia de prensa, el Presidente de Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Coahuila, Héctor Horacio Dávila, exigió este martes, "suelo parejo" para todos los que se dedican al negocio del hospedaje.Afirmó que los Airbnb representan una competencia desleal, pues ellos no pagan el 16 por ciento de IVA y 3 por ciento sobre hospedaje que sí pagan los hoteleros establecidos.Además recalcó que no ofrecen la higiene que tienen los establecimientos regulados, pues no hay garantía en el cambio de sábanas o si el inodoro está desinfectado.