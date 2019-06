Piden indagar panteón radiactivo cercano a Santa Lucía

La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales solicitó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estudios de agua, tierra y aire en torno del panteón radiactivo del municipio de Temascalapa, que está a menos de 14 kilómetros de distancia del futuro Aeropuerto General Felipe Ángeles, en Santa Lucía, Estado de México.En una carta enviada al rector, Enrique Graue, y recibida en la Rectoría de la Máxima Casa de Estudios el jueves pasado, Juan Antonio Medina Austria le hizo un informe pormenorizado al rector sobre la inquietud que la población que consume agua del acuífero Cuatitlán-Pachuca tiene, no sólo por la construcción del nuevo aeropuerto, sino desde hace décadas que funciona el Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos (Cader), a cargo del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ).Esta semana, Excélsior publicó información relacionada con el llamado panteón radiactivo: que no fue incluido en el manifiesto de impacto ambiental para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, que desde 1992 la Comisión Federal de Electricidad había alertado sobre el agua que pasaba debajo del terreno de 16 hectáreas de las instalaciones del ININ y que al menos hasta el año 2000 en ese predio hubo 712 metros cúbicos de uranio.La asamblea de afectados, organización creada desde mediados de 2008 por Andrés Barrera Marín y Octavio Rosas Landa, a través de Medina Austria le hacen saber al rector Graue que a principios de este año se solicita a la Secretaría de Energía conocer el inventario de los materiales radiactivos que estaban en el Cader, a lo que les respondieron que no se podía conocer por “cuestiones de seguridad nacional”.Por eso, el integrante de la Asamblea se pregunta: “¿Qué tan peligrosos son los materiales categoría uno, para considerarlos una cuestión de seguridad nacional?”.