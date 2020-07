Piden investigar a Guillermo Anaya y a Calderón

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El Congreso del Estado pide que la Fiscalía General de la República abra una carpeta de investigación contra el ex Presidente Felipe Calderón y su compadre Guillermo Anaya Llamas, para determinar si están implicados en los delitos imputados al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.



“Se debe investigar a Guillermo Anaya, quien es compadre de Calderón y cuñado de El Grande, narcotraficante ligado al Cartel de Sinaloa. En la revista Proceso salió reportaje de que el ex candidato a la gubernatura de Coahuila, por Acción Nacional, estaba involucrado en el narco”, señaló la diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández.



Explicó que no coincide con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, de que para investigar a los ex presidentes deba hacerse una consulta pública.



La aplicación de la justicia, en una república democrática, no puede ser plebiscitaria; se debe aplicar trátese de quien se trate, aseguró.



Al ex secretario de Seguridad Pública se le acusa por delitos de protección al narcotráfico.



“García Luna, el responsable de garantizar la seguridad pública en el sexenio de Calderón, ahora es juzgado por brindar protección a uno de los carteles más poderosos, no solo del país, sino del mundo. Frente a esto, Calderón pretende seguir en la impunidad: claro que Calderón tiene responsabilidad, en primer lugar, por nombrar y mantener en su cargo a este sujeto”.



Javier Herrera Valles, quien fue Comisario General de la Policía Federal Preventiva, informó que denunció a García Luna a través de dos cartas que le envió al entonces Presidente Calderón en febrero y mayo del 2008.



En aquel entonces, la Secretaría de la Función Pública archivó las denuncias al considerarlas improcedentes o que carecían de elementos para continuar la investigación



La diputada por Morena demandó investigar y deslindar responsabilidades, así como aplicar la justicia y terminar con la impunidad.