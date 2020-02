Piden justicia para niña atropellada; responsable no se hace cargo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La niña Leticia Yamileth Gaona gritó cuando una camioneta pasó encima de sus piecitos, tras haberse resbalado y caído en la cuneta. Su madre Martha Elena Gaona quien acudió a su auxilio narró que esto ocurrió el 29 de diciembre en la colonia Analco, de Ramos Arizpe.



Accidente tras el cual su hija peregrinó por varios nosocomios públicos como la Cruz Roja, el Hospital Ixtlero y finalmente fue atendida en una clínica privada, donde le pusieron yeso, pero el daño a sus tendones fue tal que ahora no puede mover la pierna izquierda, y el sujeto que la atropelló no quiere hacerse cargo.



“Mi niña iba bajando la banqueta y mis vecinos sí vieron como venía el señor dicen que venía muy recio, mi niña comenta que le subió la llanta por arriba de su pie, la llevamos a una clínica que es un hospital privado, él se hace responsable, ahí me le ponen el yeso; y le dice: ‘Hasta aquí llegamos, yo pague 8 mil pesos’. Y le dice mi esposo: ‘No, el pie de mi hija vale más. Estamos pidiendo que mi niña camine bien’.





Sin empleo



José Antonio Gaona Camacho pide a Víctor Torres que cumpla con su palabra, pues cuando ocurrió el accidente este le pidió que no levantara cargos, asegurándole que pagaría los gastos médicos, sin embargo, ahora no le responde.



“Yo me puse de acuerdo con el señor y él y yo quedamos en un acuerdo como hombres, de que él se iba a hacer cargo o sea que yo no le presentara cargos, me pidió de favor, le dije que nomás no me quedara mal y hasta ahorita el señor me está quedando mal”.



La situación de la familia se agrava pues el padre estaba desempleado y carecía de seguro. Y mientras tanto la pequeña niña de 6 años se queja de dolor en la pierna y hasta ha dejado de ir a la escuela, pues requiere una operación y rehabilitación.