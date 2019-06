Piden legalizar matrimonio igualitario en Querétaro

Integrantes del Comité Organizador de la Marcha del Orgullo LGBT en Querétaro hicieron un llamado para la legalización del matrimonio igualitario en la entidad del Bajío.Benjamin Delgado, promotor de los derechos de las personas de la comunidad LGBT, señaló que en el estado se presentaron en 2018, ante la 59 Legislatura de Querétaro, dos iniciativas para el matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género, las cuales siguen congeladas.Delegado responsabilizó a los diputados Ángel Torres Olguín y Verónica Hernández Flores de no permitir la igualdad a la población con distintas preferencias sexuales."Dentro del pliego petitorio están dos puntos importantes que es el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, ambos hay iniciativas que se han presentado al Congreso, pero se mantienen en la congeladora”, lamentó.Durante su participación en la edición 41 de la Marcha del Orgullo LGBT, Alexis Lemus, quien forma parte de comité, expresó que la sociedad queretana no refleja la postura discriminatoria del orden legislativo, pues han tenido muestras de apoyo."Lo que nos dimos cuenta fue que la sociedad queretana no es realmente conservadora, lo conservador es la legislatura de Querétaro”, aseguró.Por su parte, María Suárez dijo que un cambio en la legislación ayudaría a que las personas con distintas preferencias sexuales no sean discriminadas al mostrarse tal y como son.Agregó que es urgente erradicar los estigmas, sobre todo en los jóvenes, quienes al sentirse intimidados, optan por el suicidio antes de declararse homosexuales o lesbianas.