Piden licencia investigadores

Aunque el delegado de la Fiscalía en esta región asegura que ningún elemento a renunciado, agentes indicaron que son al menos 11 los policías investigadores que no se han presentado a laborar tras el violento fin de semana donde se registraron al menos 19 muertos.De acuerdo a elementos policiacos que fueron asignados a la vigilancia de esta localidad, los efectivos que no se han presentado a laborar, solicitaron una incapacidad médica, por tiempo indefinido tras los hechos donde murió el comandante de la Policía Investigadora de Palaú.Entre las cosas que señalaron los elementos de investigación fue “no contamos con equipo suficiente para combatir a la delincuencia organizada, la Fiscalía no nos provee de armamento o balas, en la mayoría de los casos tenemos que comprar nuestros cargadores en Estados Unidos, exponiéndonos a que nos detengan al cruzar a nuestro país”.El agente de la Fiscalía que prefirió mantenerse en el anonimato, dijo que las unidades y armamento que envió el Gobierno del Estado, hace algunos meses la mayoría se quedó en Saltillo y Torreón, y las que llegan a la región se los quedan los comandantes o encargados de los destacamentos.Luego de la renuncia de algunas agentes de investigación de la región y encargados de destacamentos, el primer comandante regional, nombró a César J. R. Zárate, como encargado del destacamentos de Nueva Rosita.Desde la mañana de ayer arribaron a esta localidad dos agentes policiacos que fueron enviados de la capital de estado para que apoyen en las labores de investigación a los agentes de esta localidad.ONCE elementos se encuentran bajo licencia