Piden médicos no vacacionar ni tener reuniones para evitar contagios de Covid

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El personal sanitario pide a la población no asistir a posadas ni a reuniones de Navidad ni de Año Nuevo, para evitar que aumenten los casos de contagio y el riesgo de muerte.



El objetivo es impedir que se saturen las clínicas y hospitales, incluso el mismo personal de salud está siendo convocado a no salir de vacaciones decembrinas.



En el caso del IMSS celebrarán el convenio “Vacaciones no disfrutadas Covid” y quienes accedan recibirán pago doble, y en el caso de los hospitales que donde la ocupación supere el 50% el personal que acceda a posponer las vacaciones a marzo serán beneficiados con notas de mérito y un día de aguinaldo.



Por lo que respecta a los hospitales del Estado, el sindicato de trabajadores exhorta a los trabajadores a mantenerse en los puestos para no mermar la atención de los pacientes internados por coronavirus.







A través de las redes sociales, el personal sanitario lanzó mensajes para concientizar a la población para que se quede en casa durante las festividades decembrinas y así evitar contagios masivos.



“Hoy atravesamos un momento complicado en nuestro país, por eso pedimos su ayuda y comprensión”, es uno de los mensajes que lanzan médicos y enfermeras para pedir a las familias que permanezcan en casa y no asistan a reuniones.