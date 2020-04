Piden militares a saltillenses no salir de casa

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Como parte de las nuevas acciones para evitar que se incrementen los contagios por el Covid-19 en la ciudad, unidades de la Policía Preventiva, acompañadas por el Ejército Mexicano, bajo el programa DN-III, iniciaron este sábado el perifoneo en las calles del Centro Histórico, con la intención de que la gente que se encuentra en la vía pública se quede en casa.



Apenas el pasado jueves el alcalde Manolo Jiménez Salinas adelantó que habría medidas adicionales para disuadir a la población para que no permanezca en los espacios abiertos más de lo debido y que se eviten aglomeraciones en lugares como las plazas públicas.



De acuerdo con fuentes oficiales, el operativo se estará realizando en diferentes puntos de la ciudad, sobre todo en las zonas de mayor densidad.



Esta acción forma parte del operativo de Semana Santa, “en respeto al marco legal y al derecho constitucional de libre tránsito; por lo que simplemente se le exhorta a la ciudadanía a quedarse en su casa y abstenerse de salir a vacacionar”.







De igual forma, ya se está realizando el exhorto a los paisanos para no visitar la región durante la presente temporada, por lo que ya operan filtros en las entradas y salidas de nuestra ciudad para tal efecto.



Según las fuentes consultadas, no se puede obligar a ninguna persona a que abandone las calles y se recluya en sus domicilios, así como tampoco se le puede prohibir el ingreso a la ciudad, por lo que sólo se está haciendo la invitación e informando los peligros del contagio por el coronavirus.