Piden mujeres aborto legal en 14 estados

A través de mantas y pañuelos verdes en al menos 14 entidades del País, mujeres exigieron la legalización del aborto.Como parte de la denominada #MareaVerde, este miércoles mujeres colgaron mantas con mensajes en varios puentes peatonales y vehiculares."Aborto legal, seguro y gratuito para todo México" y "Las mujeres deciden, la sociedad respeta, el Estado garantiza, las Iglesias no intervienen" fueron algunos de los mensajes exhibidos.A dos días del Día Internacional de la Mujer, estas protestas se registraron en la Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Quintana Roo, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Nuevo León, Puebla y Veracruz."Exigimos al Estado que garantice el aborto legal, seguro y gratuito en todo México para proteger la vida de las mujeres, personas trans y no binarias que deciden interrumpir el embarazo y toman decisiones sobre sus cuerpos", manifestó el colectivo feminista Luchadoras."La penalización del aborto criminaliza a las mujeres y pone sus vidas en riesgo, sobre todo aquellas en condiciones de pobreza que no pueden acceder a un aborto legal en condiciones seguras", aseveró.En Monterrey, decenas de mujeres se manifestaron en el Congreso de Nuevo León para rechazar la reforma constitucional que penaliza el aborto, la cual fue aprobada este día por 30 diputados.A través de redes sociales se convoca a las mujeres a usar un pañuelo verde este 8 de marzo para manifestarse a favor del aborto legal en México.