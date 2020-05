Piden no llamar ‘Avispón Asesino’ a especie asiática para no genera matanzas

Escuchar Nota

.- Eloriginario de, que se alimenta de abejas, llegó al noroeste deen la frontera condesde finales del año pasado, en el otoño, por lo que está siendo monitoreado en campo y erradicado con el fin de que no se establezca como especie exótica invasora y pueda moverse a países como, dieron a conocer los biólogosEn entrevista con Excélsior, los doctores en Ciencias explicaron que el primer enjambre de estos avispones considerados como los más grandes del mundo, - que pueden medir hasta cinco centímetros de largo - fue eliminado, pero existen otras dos o tres poblaciones que ya fueron identificadas entre las ciudades vecinas de Columbia Británica y Washington.Los especialistas señalaron que no se puede saber si llegarán estos avispones a México y en cuánto tiempo pueda ocurrir, ya que al no tener un depredador natural su dispersión podría ser muy rápida.Los biólogos comentaron que los avispones gigantes de color amarillo, naranja y negro, posiblemente arribaron a Estados Unidos en un embarque con materiales, suelo o madera transportada desde Asia, aunque también se ha especulado que algún habitante local las trajo para su consumo, ya que algunos asiáticos se comen a esta especie en larvas o estadíos jóvenes.dijeron que es una realidad que en países como Japón se reportan muertes por ataque de avispones gigantes, así como en México se registran decesos por ataque de abejas, por lo que no se puede decir que esta especie asiática tenga un comportamiento de agresión inmediata hacia los seres humanos.Los expertos pidieron no llamar "avispón asesino" a esta especie porque se genera alarma entre las personas, y lo menos que se necesita en estos momentos es provocar pánico generalizado, que podría llevar a la destrucción de nuestras avispas nativas, con las que hemos convivido siempre.Agregaron que el avispón gigante asiático es una especie amenazada en sus lugares de origen por la destrucción de su hábitat, donde regulan poblaciones de insectos y sirven como control biológico, además de que son alimento para aves y reptiles.