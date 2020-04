Piden no ponerle cubreboca a las mascotas ¡les estorba!

Escuchar Nota

"La desinformación puede llevarnos a tomar decisiones como el abandonar a nuestros animales de compañía, cuando hay que reconocer que brindan alegría y distracción a nuestra vida cotidiana, y que desde el momento en que decidimos hacernos cargo de uno, es nuestra responsabilidad continuar brindándoles los cuidados que necesiten durante toda su vida, entre ellos, la atención médica veterinaria que requieran", aseguró Mariana Boy, titular de la PAOT.



Los animales de compañía no contagian #COVID19.

Seamos responsable con ellos hoy y siempre. Compartimos algunas recomendaciones del @elconsejomx #BienestarAnimalCDMX pic.twitter.com/I6btec6ej8 — PAOT (@PAOTmx) April 26, 2020

la PAOT invita a valorar los beneficios de tener una mascota, además de hacer especial hincapié en no abandonarlos por sospecha de Covid-19, pues hasta la fecha no hay evidencia alguna de que sean una fuente de contagio a las personas.compartió una serie de recomendaciones para cuidar de tu mascota y darle mucho amor:No le pongasa tu mascota, le estorba.Lava y desinfecta su zona de juegos y su área de dormir.Mantén su dieta, no le des de comer demás.- Para reducir su estrés, juega con él.Llévalo a pasear, guardando la sana distancia con otras personas.Lava tus manos antes y después de acariciarlo.Se ha demostrado que cuidar y jugar con tu mascota promueve la relación e incrementa los niveles de oxitocina, serotonina y dopamina, además de disminuir el estrés y la ansiedad.Además, tener la responsabilidad dedisminuye la dy otros cuadrosde salud, además de reforzar la autoestima.La dependencia recordó que para promover el bienestar de las mascotas durante la emergencia sanitaria, arrancó la campañacuyo objetivo es dar apoyar a los consultorios veterinarios de laque siguen brindando atención y vendiendo alimento.