Piden no provocar y caer en situaciones de pánico

Eagle Pass, Tx.- Luego de la confirmación de cuatro casos positivos a coronavirus en esta localidad, autoridades de Eagle Pass del condado de Maverick han pedido a la población a no provocar y caer en escenarios de pánico, asimismo exhortaron a los residentes a atender las recomendaciones emitidas por el sector salud, principalmente, no salir de sus hogares si no es esencial.



El mayor de Eagle Pass, Luis Sifuentes, informó que lamentablemente ha aumentado el número de personas portadoras de este virus y hasta el momento se han confirmado un total de cuatro casos positivos de coronavirus en la localidad, los cuales se encuentran bajo atención médica y en buen estado de salud, sin embargo es importante que las personas atiendan y repitan todas las indicaciones que se han emitido.



“No hay que caer en pánico, sabemos que las siguientes semanas serán críticas, pero es importante no crear psicosis y también es necesario que todos obedezcan las indicaciones que se han dado, no hay necesidad que las personas y menos los menores de edad anden en las calles caminando o en bicicleta de paseo, tienen que comprobar que su salida es esencial, es decir, para trabajar o para asistir a la escuela a algún asunto educativo”, dijo.



El mayor de Eagle Pass pidió a la ciudadanía no crear noticias falsas y confirmar toda la información relacionada con el coronavirus con las autoridades correspondientes o al centro de atención que se habilitó, ello para evitar crear escenarios de psicosis y crear pánico entre la población.



Sifuentes dijo que de acuerdo con la declaratoria de estado de emergencia por salud pública y con la finalidad de reducir los contagios de este virus, se ha ordenado el cierre de los comercios que no son esenciales, es decir, únicamente abrirán al público las tiendas de alimentos, gasolineras y restaurantes, los cuales deben tener servicio solamente para llevar.



“Las tiendas para mandado estarán abiertas, pero las tiendas que no se consideran esenciales van a estar cerrando, es más importante que nuestra ciudadanía no salga si no es necesario, entre menos contacto exista es mejor”, señaló.





