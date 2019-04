Piden no retrasar reforma sobre niños con cáncer

Reynaldo Calderón, cuya hija murió hace un año de cáncer, pidió a Morena y al Presidente de la República que no detengan por más tiempo la reforma legal que permitirá licencias de trabajo a los padres de niños con esa enfermedad.Luego de que se suspendió la sesión en Cámara de Diputados durante la discusión de dicha reforma, por diferendos entre la Oposición y Morena, debido a las reservas que presentó este partido, lo que llevará a que se regrese al Senado la minuta, Calderón pidió que no haya pleitos entre las fracciones y que el Presidente Andrés Manuel López Obrador apoye la propuesta al 100 por ciento."Le diría al Presidente que apoye al 100 por ciento esta propuesta. Los niños son el futuro, son nuestro proyecto de vida, son el proyecto de vida de México y si no va a hacer nada por ellos, México se va a la basura", expresó el padre de familia que ha trabajado con la organización "Cáncer Warriors", promotora de la propuesta.Demandó que se cumpla con el ofrecimiento de atender a la niñez.Reclamó que se argumente que no hay recursos suficientes para atender la propuesta, la cual tiene un año en espera de ser discutida en la Cámara baja."La propuesta ya se estudió, no se sacó de la manga, tiene más de un año, entonces, eso de que no hay dinero, la verdad es que qué les puedo decir, no quiero decir groserías."¿Vamos a esperar todavía más tiempo? No nos vamos a rendir", dijo Reynaldo Calderón mientras los diputados negocian el trámite que se le dará a la reforma.Señaló que mientras los legisladores le dan largas a la aprobación de la reforma, el cáncer de los niños crece y ellos mueren, mientras que los padres y madres no pueden estar de tiempo completo con sus hijos porque tienen que ir a trabajar, alargando la atención y tratamientos, porque no se pueden suministrar tratamientos o hacer traslados internos en los hospitales si no están presentes los progenitores.