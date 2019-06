Piden operativo de revisión en gasolineras

Monclova, Coah.- Es muy delicado que se robe gasolina a los automovilistas a través del software “rastrillo” que se instala en dispensarios, tal y como lo denunció el titular de Profeco, Ricardo Sheffield, reconoció el empresario gasolinero Andrés Oyervides Ramírez, y dijo que por eso se debe castigar a las estaciones de servicio del país que realicen esas prácticas indebidas.Se pronunció a favor que Profeco realice operativos de revisión para verificar si alguna tiene instalado este software en sus dispensarios, pues dijo que el que nada debe nada teme.Comentó que había escuchado de este software, pero creía que era una leyenda urbana, pues se habla de muchas cosas y hay veces que no las crees, sin embargo, el hecho de que Profeco haya confirmado que es utilizado por el 8 por ciento de las gasolineras en México, es algo serio.Sostuvo que no cree que en Monclova existan empresarios gasolineros que hayan invertido en la adquisición del software, incluso no han comprado dispensarios bennett, en los que se dice se puede instalar para surtir litros de menos a los automovilistas.De hecho señaló que Profeco México no ha dejado de realizar revisiones en las estaciones de servicio de la Región Centro de Coahuila.Ricardo Zertuche Martínez, presidente de la Canaco, manifestó que es sano que Profeco vaya a revisar las gasolineras del país para detectar a las que operan con este software.“Es sano que se hagan revisiones para dejar en cero esta clase de prácticas, y sólo con revisiones es como se logra”, expresó.Comentó que aunque el precio del combustible no ha sido incrementado, sigue siendo elevado y representa un costo significativo para el gasto corriente del ciudadano, ante lo que no se vale que se le robe gasolina a través de un software como el “rastrillo”.