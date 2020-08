Piden organizadores del MTB Coahuila Sur seguir los protocolos

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- No porque se vayan a un ejido no van a seguir los protocolos de seguridad, así se lo hicieron saber los organizadores del MTB Coahuila Sur a quienes van a El Diamante a pedalear.



Sucede que ciclistas siguen entrenando para una reanudación del serial, pero algunos lo hacen sin usar cubrebocas como medida de sanidad.



Es por ello que la directiva del MTB pidió a todos los que acudan a este ejido de Arteaga y usarlo.



“Se les informa a todos los ciclistas que visitan el ejido El Diamante que es obligatorio el uso de cubrebocas al inicio y al final de su recorrido, al pasar por las calles del lugar. Esto es por petición de las autoridades locales y como medida de prevención durante la cuarentena. Les pedimos apoyar con esto y así evitar se nos restrinja el acceso al ejido”, indica el comunicado.



En cuanto a si se reanudará el Serial pendiente este año, aún no se ha determinado nada, están esperando indicaciones de las autoridades para ver cuándo se reactiva, pues a pesar de que en Saltillo ya salen a pedalear, no es oficial.