Piden que Emilia Clarke sustituya a Amber Heard en Aquaman 2

Ciudad de México.- Parece que hay mucha, mucha gente que no quiere que Amber Heard repita su papel de princesa Mera en Aquaman 2. Miles de fans se han sumado a una petición de change.org para que la actriz sea sustituida por Emilia Clarke, por presuntas difamaciones a su ex pareja Johnny Depp.



La petición, que ya se acerca a las 8 mil firmas, asegura que la actriz "acusó falsamente a Johnny Depp de abusar de ella cuando ella misma es la abusadora". Y aunque nada de esto ha sido demostrado en los tribunales, el creador de la propuesta asegura que "debe ser castigada por ello".



No es la primera vez que los fans piden el despido de Amber Heard, ya que anteriormente existía otra petición, aunque en esa no proponían ningún reemplazo. El objetivo de ésta nueva recogida de firmas es que el estudio se plantee realmente sustituir a la actriz, proponiendo a Clarke en su lugar, algo que objetivamente es factible dada la química de la actriz con el protagonista Jason Momoa.



Las acusaciones contra Heard parten de su divorcio con Depp, que fue cuanto menos truculento, cuando en pleno apogeo del movimiento #MeToo la actriz aseguró que su expareja había abusado física y verbalmente de ella durante casi todo su matrimonio.



Esto supuso el despido de Depp de la franquicia Piratas del Caribe, aunque lo negó e interpuso una demanda contra Heard por difamaciones.



Como parte de la demanda, Depp también aseguró que había sido Heard quien había abusado físicamente de él, asegurando que le atacó varias veces e incluso le cortó en una mano con una botella de vodka rota.



A principios de año el actor presentó unos audios en los que su ex pareja parecía corroborar su historia en varias conversaciones.



Tras la aparición de éstas nuevas pruebas, ha habido una reacción bastante violenta contra Heard a través de las redes sociales, pidiendo su despido no *solo de la secuela de Aquaman sino también de su trabajo como portavoz de la marca L'Oreal. Por el momento Warner no se ha pronunciado al respecto, así que no hay señales de que su despido vaya a ser efectivo.