Piden que Mario Villanueva vaya a casa en Navidad

“Cuenten con el mejor esfuerzo por parte de la Secretaría de Gobernación para llevar a buen término esta acción humanitaria, para que Mario Villanueva pueda pasar la Navidad en su casa; es decir, en prisión domiciliaria”, respondió la funcionaria federal a los legisladores.

Por razones humanitarias, senadores desolicitaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob),, conceder el beneficio de la, y pueda pasar la Navidad con su familia.Los senadores Freyda Marybel Villegas y Cristóbal Arias, a nombre de un grupo de morenistas, entregaron la carta a Sánchez Cordero con dicha petición, ya quepriista, acusado de presuntosEn tanto, Villegas resaltó que “la prisión domiciliariase trata de una demanda no sólo de la familia de Mario Villanueva, sino del pueblo de Quintana Roo”.En la carta, la bancada de Morena señala que, y si no cuenta con un adecuado tratamiento, seguimiento y prevención, pueden surgir diversas complicaciones, principalmente las de origen cardiorrespiratorio.Aunado a ello, consideraron los senadores de Morena, Villanueva Madrid — actualmente—, no representa peligro o riesgo alguno para la seguridad pública.De acuerdo a la titular de Segob, no se descarta que antes del 24 de diciembre el titular del Ejecutivo federal tome una determinación al respecto.En marzo pasado, el Congreso local de Quintana Roo revisó el expediente del exgobernador de la entidad, en el que encontraron diversasal violentarse sus garantías individuales y ser víctima de una persecución del Estado mexicano, a cargo en ese entonces de Ernesto Zedillo.Villanueva fue detenido el 24 de mayo de 2001 en el poblado Alfredo V. Bonfil, en Cancún, cuando viajaba a bordo de su camioneta, junto con el expriista Ramiro de la Rosa, e Irving Trigo, El Sapo, quien lo entregó a cambio de protección.