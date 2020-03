Piden que que sean obligatorias en Coahuila vacunas contra enfermedades transmisibles

Escuchar Nota

La diputadapropone reformar el Artículo 86 de la Ley Estatal de Salud, para hacer obligatoria la vacuna contra enfermedades transmisibles, prevenibles por este medio de inmunización.En la Ciudad de México surgió un brote de sarampión, lo que no había ocurrido hace más de 20 años; además, surgieron movimientos que se oponen a la aplicación de vacunas en los menores.“Estos movimientos que afirman, de manera errónea, que las vacunas aumentan la probabilidad de ciertas enfermedades como el autismo, han cobrado tanta fuerza los últimos años que la Organización Mundial de la Salud , en su reporte de Salud Europea 2018, los sitúa en los primeros lugares de riesgo para la salud”.Inclusive, países como Alemania han aprobado multas de hasta 2 mil 500 euros para los padres que no vacunen de sarampión a sus hijos en edad escolar.En el Congreso del Estado de Nuevo León , se han presentado propuestas para multar a aquellos padres que, bajo el delito de negligencia contra la salud, no han vacunado a sus hijos.Estas acciones por parte de los poderes del Estado están acordes con lo dictado por elque establece que, al promulgar leyes relativas a la protección y desarrollo de la niñez, “la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.-Se logró aplicar el esquema-Coahuila fue el estado en el que más porcentaje de niños menores a un año fueron vacunados, con un 98%, de los 65 mil 878 niños que inscritos.