Piden reforzar disminución de pobreza

Aunque es un buen logro el haber bajado en un 32 por ciento la pobreza en Nuevo León, es necesario que no se baje la guardia y sigan adoptándose políticas públicas para llegar a abatirla, demandaron los líderes de las fracciones del PAN y Morena en el Congreso local."Es un índice muy favorable para el Estado, significa que al final se han hecho políticas públicas adecuadas, a lo mejor no con el deseo de eliminarla al cien por ciento, pero sí en el sentido correcto, así que hay que caminar en ese rumbo hasta llegar a que sea cero", expresó Carlos de la Fuente, del PAN."Vemos con tristeza que los estados con más pobres no avanzan, no sé qué hagan los gobernantes de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, porque no avanzan y desgraciadamente, luego nos quieren comparar con esos estados y se hacen políticas públicas desde la Federación en donde a nosotros nos rezagan."El lado negativo de ese buen resultado es que le vamos a dar argumentos al Presidente para decir que Nuevo León no necesita recursos, porque tiene pocos pobres... ojalá que en lugar de apoyarnos nos apoyen más y repliquen las políticas públicas de Nuevo León... a nivel estatal tenemos que seguir trabajando y viendo por qué no se avanzó más, hay que ver dónde está el rezago para enfocarse ahí".Ramiro González, de Morena, dijo que no podían echarse las campanas al vuelo por la reducción de la pobreza, mientras haya una persona en situación de vulnerabilidad en Nuevo León."Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) maneja por ahí unos parámetros, que incluso nuestro Presidente (Andrés Manuel) López Obrador, ha dicho que no son los idóneos", añadió, "así que yo siento que tenemos muchas necesidades todavía, que hay muchas cosas por hacer por parte de las autoridades."No podemos decir 'ya la libramos', al contrario, hay que redoblar esfuerzos hasta que no exista ninguna persona en vulnerabilidad, en la pobreza, en Nuevo León".