Piden salud para el 2021

JOSUÉ ACOSTA



Acuña, Coah.- Este año ha sido muy malo para todo el mundo en general, donde a muchas personas no les fue muy bien y como consecuencia de esto algunos se quedaron sin trabajo, perdieron seres queridos, tuvieron problemas económicos, incluso hay personas que tenían grandes planes en este 2020, pero debido a la pandemia del Covid-19 se tuvieron que suspender.



Es por esto que las personas esperan un mejor próximo año, donde lo primordial para ellos es la salud, dejando a un lado la economía, que también es importante el mantener ingresos para sostenerse, pero lo más indispensable para ellos es la salud.



Jesús Solís Valenzuela dijo que su principal deseo para el año nuevo es tener salud él y toda su familia, que termine la pandemia que ha estado afectando a todo el mundo, pues a causa de la misma no puede reunirse con su familia.



Roberto Villarreal junto con su esposa Claudia López comentaron que sus deseos de año nuevo es que se les bendiga con mayor salud y vida, tanto como para ellos como para las demás personas. También que haya amor y paz entre las naciones, como también en las familias y por supuesto, sin faltar el deseo de que termine la pandemia.



Miguel de la Cruz tiene como deseo que en el próximo año mejore su economía, tener un mejor trabajo para poder mantener a su familia de una manera justa. Su deseo es poder tener mejores ingresos de trabajo, ya que cada año aumentan los precios de los productos y los alimentos son de suma importancia para las familias.





“Si Dios lo permite, tener un mejor trabajo para poder brindarle una mejor vida a mi familia”.

Miguel de la Cruz



“Lo principal que deseo es que termine la pandemia, ya que no nos permite reunirnos con nuestros familiares”.

Jesús Solís Valenzuela



“Deseamos paz, amor y salud para todas las familias, ya que es lo importante en estos tiempos”.

Claudia López y Roberto Villarreal