Piden se apoye más a pequeña empresa

Saltillo, Coah.- Ante las nuevas condiciones que enfrentan las pequeñas y medianas empresas, se hace obligatorio que el Gobierno federal atienda sus necesidades e impulse así su desempeño, sobre todo por ser las mayores generadoras de empleos.



Jorge Erdmann Reich, empresario y regidor del Municipio de Saltillo, expresó su preocupación ante las regulaciones que deben cumplir los empresarios, pues por un lado no hay crecimiento económico y por otro las tasas de interés siguen muy altas, a lo que se suma el “hostigamiento fiscal”.



“Empiezan a ser desfavorables… veo un serio riesgo porque no se ven decisiones concretas del Gobierno federal para cumplir con lo que ahora se exige, probablemente las grandes empresas con la capacidad de gestión que tienen, lo logren, pero nosotros no contamos con eso”, dijo.



Destacó que las Pymes conforman cerca de 89% de las unidades empresariales, de donde depende cerca de 85% de los empleos formales del país.



Sin embargo, “pareciera que al régimen actual esto no le importa. La política económica va en contra de la lógica de generar una dinámica que lleve al país al desarrollo.



“Existimos empresas que hemos cuidado mucho la parte laboral sin importar el tamaño de la empresa y más en una región como la Sureste que tradicionalmente está inserta en un medio internacional y con una fuerte competencia laboral”, mencionó Erdmann Reich.