Piden sea digital banco Bienestar

"El riesgo de construir sucursales tradicionales sin digitalización es que tendrán mayor costo. Si no se encamina a lo digital no va a darse abasto con una o dos cajas, sino tendrán que tener más personal y cajas, y eso implica tener que hacerlas mas grandes. La tendencia es construir sucursales pequeñas dotadas de tecnología, ya lo hace BBVA, Citibanamex, Banorte y otros bancos", apuntó el especialista.



"Tiene que ser un trabajo conjunto con iniciativa privada, operadores actuales y CFE Telecomunicaciones. Este proyecto es muy grande y ambicioso, se requiere mucho dinero del Gobierno y tiempo. Obviamente el riesgo que se corre es tener la sucursal sin conectividad y eso implica tener islas no conectadas y la sucursal no va a servir de nada", advirtió el especialista en telecomunicaciones.

Las 2 mil sucursales que se pretenden construir deldeben ser instaladas bajo la premisa de convertirse en, coincidieron especialistas.El Gobierno federal debe implementarpara todos para que las sucursales puedan funcionar también como puntos de capacitación y conectividad, sugirieron especialistas.Alfredo Reyes, socio de Lex Inf IT Legal Advisory, especialista en banca digital, explicó queEl especialista dijo que incluso dichas sucursales bancarias, lo que contribuiría no sólo con la bancarización de las personas sino con el cierre de la brecha digital.Simón Masri, presidente y CEO de C3ntro Telecom, expresó el interés de su compañía por participar con el Gobierno federal en proyectos de conectividad para el Banco del Bienestar.Dijo que, así como con tecnología satelital para conectar las nuevas sucursales."Para que las sucursales funcionen deben tener algún tipo de conectividad y si no es muy complicado. El Presidente mencionó que no hay red de telecomunicaciones de ningún operador en muchos de los lugares donde las construirán, y eso hace que exista un reto de cómo conectar estas sucursales.