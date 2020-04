Piden seguridad para personal que atiende Covid-19 ante agresiones en IMSS e ISSSTE

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Luego de que trabajadores de salud del Hospital General de Zona 48 del IMSS, en Azcapotzalco, denunciaron la agresión de familiares de un paciente que murió por Covid-19, el ISSSTE solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) proteger sus unidades médicas y a su personal, a fin de evitar cualquier acto violento. En tanto, el gobierno de la Ciudad de México informó que se reforzará la seguridad en las unidades médicas.



El incidente en la clínica que está ubicada en Azcapotzalco se suma a otras agresiones, como la que ocurrió el jueves pasado contra personal de vigilancia de la Clínica 72 de Tlalnepantla.



En los últimos días ocurrieron otros amagos, como en el Hospital Regional del ISSSTE Presidente Juárez, en Oaxaca, donde un funcionario le escupió a médicos y enfermeras; asimismo, el pasado 1 de abril, pobladores de Axochiapan, Morelos, amenazaron con quemar la clínica local si ahí se atiende a enfermos por Covid-19.



En este sentido, la secretaria de Gobierno de la Ciudad, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que se reforzará la seguridad en las clínicas.



“Es muy lamentable que ocurran este tipo de situaciones con las personas que están velando por nuestra salud, por la de la ciudadanía”, comentó la funcionaria.



Luis Antonio Ramírez, director general del ISSSTE, afirmó que solicitará a la Secretaría de Seguridad protección para los centros hospitalarios y para su personal.



“Se entregará a la Secretaría de Seguridad una relación de las unidades médicas que requieran ayuda, sobre todo donde hay una concentración más grande de población. No hemos tenido dificultades, salvo el caso de un exfuncionario que agredió al personal, pero estamos haciendo un esfuerzo para que nuestros médicos estén atentos y se eviten ese tipo de roces”, dijo.



Se pidió una postura del IMSS, tanto por la cuestión de la violencia, como por los protocolos que se deben seguir cuando fallece una persona, pero hasta el cierre de esta edición no se había dado respuesta.



¿Qué ocurrió en el Hospital 48 del IMSS?



“¡Déjame pasar! ¡Policía, policía!”, son algunos gritos que se escuchan en un video que personal de salud del Hospital General de Zona 48 del IMSS, de San Pedro Xalpa, Azcapotzalco, grabó cuando familiares de un paciente que murió por Covid-19 intentaron ingresar a donde permanecía aislado.



Entre las denuncias virtuales destacó la que hizo un enfermero que resultó agredido: el joven relató que cuatro hombres y dos mujeres lo golpearon porque su familiar falleció por el nuevo coronavirus, y subió una imagen de su rostro, en el que se observan rasguños.



“No lo ven desde el lunes porque está aislado, y por la misma razón el paciente tiene un protocolo que seguir. No se entrega así, no tendrás tiempo para despedirlo, porque no es como otro fallecido”, indicó.



Horas más tarde, el profesional de la salud ofreció disculpas y afirmó que su primera publicación fue resultado de la impotencia y de la frustración que sintió cuando sólo pudo cubrir su cabeza para no recibir más golpes por parte de los familiares.



No obstante, desde otra cuenta de Twitter, un médico mostró su inconformidad por las agresiones recibidas y lamentó que la sociedad no tome en serio la pandemia por coronavirus.



“Es muy contagioso, pero necesitamos saber qué pasa”



Ericka reconoció que al no tener informes sobre su mamá, quien está ingresada por Covid-19 en el Hospital General Regional 72 del IMSS, en Tlalnepantla, Estado de México, empujó al personal de vigilancia.



“Me enojé y empujé las rejas. En mi arrebato, aventé al policía, pero [lo hice] porque no se vale que nos tengan así, que no nos digan cómo están nuestros parientes; entendemos que no se puede pasar, porque es algo muy contagioso, pero necesitamos saber qué pasa con ellos”, contó a EL UNIVERSAL.



En esa misma clínica, otro grupo de personas intentó agredir física y verbalmente al vigilante, luego de saber que su familiar, quien había ingresado por un problema renal, murió por pulmonía después.



Lineamientos para tratar a los fallecidos



De acuerdo con señalamientos del documento Guía de manejo de cadáveres Covid-19, publicado por la Secretaría de Salud federal, en todo momento se debe respetar a las personas que han perdido a un ser querido.



“No debe tolerarse cualquier actitud que discrimine o estigmatice al fallecido, su familia o amigos, derivado del diagnóstico”, indica.



En los lineamientos se expresa que antes de trasladar el cuerpo a la morgue es posible que se dé acceso a los familiares más cercanos, quienes deberán usar precauciones de contacto y gotas.