Piden sindicatos voz en foros de outsourcing

Organizaciones sindicales solicitaron a legisladores y al Gobierno federal que se garantice su participación en los foros de consulta sobre la iniciativa que prohíbe la mayoría de los esquemas de outsourcing.Luego de que la reforma fue frenada ayer en el Senado, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, informó que en enero se le dará voz a los empresarios con la figura de Parlamento Abierto., realizado en un hotel de Tlalnepantla, Estado de México, líderes de confederaciones obreras reclamaron que sus opiniones sobre el outsourcing no han encontrado eco.Señalaron que los sindicatos no buscan que el outsourcing sea eliminado o sancionado, sino regulado.Óscar Moreno Moreno, secretario general de la Confederación de Obreros, Campesinos y Empleados de México (COCEM), indicó que la propuesta del senador Napoleón Gómez Urrutia no convence a una mayoría en el gremio.Los líderes sindicales recordaron que el pasado 1 de mayo lograron establecer comunicación con el Gobierno y, hasta el momento, ha habido cinco mesas con la Secretaría del Trabajo para elaborar una agenda y concretar una cita con el Presidente.Sin embargo, indicaron que el encuentro con Andrés Manuel López Obrador no ha ocurrido y reprocharon que lo expuesto en las mesas no ha sido tomado en cuenta.Alfredo Martínez Pérez Castro, secretario de acción juvenil del comité central de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), señaló que legisladores y Gobierno deben escuchar lo que los trabajadores esperan de esta reforma.José Luis Canchola Arroyo, presidente del Congreso del Trabajo Delegación Estado de México, también se pronunció por la regulación del outsourcing, pues en la entidad mexiquense, dijo, fomenta la informalidad.Expuso que en el Estado de México solo el 35 por ciento del mercado laboral es formal.Líderes sindicales manifestaron su inconformidad con que el senador Napoleón Gómez Urrutia haya presentado una iniciativa en materia de outsourcing sin consultar a representantes de organizaciones obreras.Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), indicó que el Gobierno ha mostrado preferencia por los empresarios sobre los representantes de trabajadores.Consideró que si el morenista los hubiera incluido en su propuesta de ley, esta hubiera tenido mayor apoyo y sería más difícil que fuera desechada por legisladores."Puede uno no estar de acuerdo con lo que ocurrió en el Senado, con la propuesta del outsourcing que se presentó por el compañero Napoleón, pero él logro que la Comisión de Trabajo en la Cámara de Senadores aprobara su propuesta de outsourcing regulada por unanimidad y con la mano en la cintura llegaron los empresarios y detuvieron la propuesta y la echaron para atrás", expuso."No sé si la van a cancelar de manera definitiva, pero cuando menos ya la pasaron para el periodo extraordinario del año próximo. Es decir, él debería haber trabajado con nosotros o nosotros trabajado con él y lograr que esta propuesta se hiciera valer por parte de las organizaciones sindicales".En el evento estuvo el diputado federal del PRI Isaías González Cuevas --allegado a organizaciones sindicales--, quien dijo que buscará al senador Gómez Urrutia para que se una e impulse propuestas del gremio en la Cámara alta.