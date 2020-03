Piden suspensión o destitución del cargo para servidores públicos que filtren fotografías y videos

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Para evitar que servidores públicos filtren imágenes relacionadas con hechos delictivos, como supuestamente ocurrió en la tragedia del Colegio Cervantes, de Torreón, el PRI propone sancionarlo como falta grave, es decir con suspensión o destitución del cargo.



Filtrar información o imágenes vulneran la dignidad de las personas y sus familias, señaló el diputado Jaime Bueno Zertuche.



“Lamentablemente por falta de ética y de escrúpulos, algunos servidores públicos, dentro del proceso de investigación de hechos posiblemente constitutivos de delitos, aportan información e imágenes que no debieran filtrarse, pues todas las actuaciones de la averiguación previa son reservadas”.



“En los últimos meses, hemos presenciado casos como el de Torreón, en el cual difundieron imágenes de los cuerpos de un menor de edad y de su maestra, o el feminicidio de Ingrid Escamilla, en el que, sin respeto alguno, presuntamente servidores públicos irresponsablemente filtraron imágenes explícitas de los hechos delictivos”.



Un funcionario, dijo, debe desempeñarse con ética y respeto a los derechos humanos.



“Consideramos deshonroso que una persona que está facultada para procurar justicia, sea quien lesione los derechos, la imagen y la honra de las personas, mediante fotografías, videos u otros medios, al exhibir actos de violencia que únicamente debieran formar parte de la investigación como medio de prueba y no para exhibir un hecho violento o un acto que atente contra la dignidad”.



“Si bien es cierto que la extinción de los derechos de personalidad se verifica con la muerte del sujeto, debe prolongarse hasta la memoria. Dicho concepto se denomina ‘memoria defuncti’ y corresponde a un aplazamiento de la personalidad ya extinta, constituida en recuerdos, sentimientos, que emana de la dignidad humana”, refirió.



Adición al Artículo 548 de la Ley de Procuración de Justicia.



-Son faltas graves: Divulgar, difundir, entregar, publicar, transmitir, intercambiar, ofertar, comercializar, exponer, videos, fotografías, audios, documentos, obtenidos en el ejercicio de sus funciones, sobre el lugar de los hechos, del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o alguna investigación.



-O que sean de contenido sensible, cadáveres o parte de ellos, de circunstancias de la muerte, lesiones, estado de salud, para un uso distinto a su objeto y que vulneren la dignidad humana, la honra o memoria de las personas.