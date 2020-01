Piden vecinos de Hipódromo reunión con Godoy

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Comité Fundacional de la Asociación de Residentes de la colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc, solicitó una entrevista con la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, para que se investiguen posibles casos de obstrucción de justicia, en perjuicio de los habitantes de la zona.



En rueda de prensa en el parque de la Amistad México-Japón, Rafael Guarneros Saldaña, coordinador del comité señaló que el objetivo de la audiencia con Godoy Ramos es coadyuvar para la mejora de los procedimientos de atención a las víctimas durante las denuncias.



Ello, a fin de evitar que, por negligencia, corrupción, omisiones, falta de transparencia, capacitación, o complicidad se ponga en riesgo la integridad de los habitantes de la colonia, o se dejen impunes delitos y/o infracciones cometidas.



Entre los pendientes, señaló Rafael Guarneros está el esclarecimiento del homicidio de la activista Cristina Vázquez Chavarría (1 de julio de 2019), y a seis meses del hecho, no hay detenidos ni avances en las investigaciones, conforme a la Carpeta de investigación Homicidio CI-FCH/CUH-7/UI-1 S/D/2237/07-2019



También están las amenazas los casos de las Carpeta investigación Amenazas CI-FCH/CUH-7/UI-2S/D/01398/04-2019 aún no hay detenidos y la Carpeta Investigación Administrativa DGAI/II/D/005246/08-19 en Asuntos Internos de la SSC contra Subsecretario de Desarrollo Institucional de la SSC, por deficiente capacitación de los elementos de la Secretaría.



Además, las Carpetas investigación Amenazas CI-FCH/CUH-2/UI-2C/D/00053/01-2020 (se extravió) y CI-FCH/CUH-7/UI-3 S/D/00071/01-2020 (está en curso) y la Carpeta Investigación Administrativa DGAI/III/D/000105/01-20 en Asuntos Internos de la SSC contra oficiales que no presentaron ante Juez Cívico a detenido que agredió a mujer lesionándola con golpe en la cabeza que le generó cervicalgia postraumática.



Guarneros recordó que el 10 de enero entró en funciones la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, “organismo que pretende ser autónomo frente al Gobierno de la capital, ya que su titular fue elegida por el Congreso de la Ciudad de México”.



Con información de Excélsior