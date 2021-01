Pidió AMLO a EU ayudar con vacunas anticovid a México

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Pese a que el Gobierno mexicano ha anunciado la compra, precompra o el compromiso de compra de muchos tipos de vacunas para combatir el Covid-19, la realidad es que solo el producto del laboratorio Pfizer-BioNTech se ha aplicado en México, y no ha cubierto ni a 700 mil habitantes. La situación es tan desesperada, que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió a Joe Biden que surta al país con esos fármacos… pero el Mandatario estadunidense lamentó no poder ayudar.



En la conversación telefónica que tuvieron el viernes 22 de enero, López Obrador buscó el favor del nuevo Presidente estadunidense para la obtención de vacunas. Biden le respondió que no era el momento, porque su prioridad es la población de Estados Unidos.



Según fuentes diplomáticas de México y Estados Unidos, el mexicano también abogó por los paisanos que viven legal o ilegalmente en territorio estadunidense, a lo que Biden aseguró que su plan de vacunación es universal, sin importar la condición migratoria de sus habitantes.



Consultada, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) evitó referirse a esa versión, porque ambos gobiernos decidieron reservar los detalles de la entrevista, aunque dijo que acordaron reactivar la colaboración en temas de pandemia e investigación.



Horas después de la conversación entre los mandatarios, López Obrador fue diagnosticado positivo al Covid-19. A pesar de que su Gobierno ha insistido en que tiene aseguradas millones de vacunas, por el momento en el país solamente se están aplicando las vacunas de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, que apenas representan poco más del 0.5% de los 126 millones de habitantes del país.



Para colmo, Pfizer-BioNTech -sociedad estadunidense y alemana- disminuyó en 50% su último envío de vacunas a México, pues de las 436 mil dosis programadas para mediados de enero, las redujo a 219 mil debido a que está remodelando su planta de producción en Bélgica.



Novovak, a fase 3



La SRE informó que el martes 2 de febrero comenzará en Querétaro la fase 3 de la vacuna de la compañía estadunidense de biotecnología Novovak. Apenas el jueves 28 la firma aseguró que su producto tiene una eficiencia de 89.3%.



En esta fase, en la que con una muestra amplia se prueba la eficiencia y seguridad de la vacuna, la empresa probará al azar con más de 16 mil participantes, de un total de 30 mil personas que fueron enroladas en México y en Estados Unidos.



La SRE también informó que la US Mexican Foundation pretende comprar un millón de vacunas de compañías estadunidenses para donarlas a México.