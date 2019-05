Pidió una cesárea, se la negaron y murió tras dar a luz

Ana Paula de 18 años fue a dar a luz al Hospital São Luiz de Boituva de Brasil cuando cumplió 9 meses de embarazo. Cuando llegó al centro de salud junto a su novio, una doctora le dio suero y un medicamento para calmar el dolor de las contracciones. Les indicó que debían esperar a que la dilatación sea óptima para que el bebé pudiera nacer.Los jóvenes regresaron a casa, pero Ana Paula volvió a sentir los mismos síntomas durante la madrugada, por lo que acudieron nuevamente al hospital. Un grupo de enfermeras la atendió y al mediodía la doctora verificó que su dilatación era la correcta para alumbrar.La paciente pidió que se le practicara una cesárea, pero la especialista a cargo le dijo que no había personal disponible para que alumbre de esa forma. Con el uso de fórceps, la médica asistió a Ana Paula para que nazca la bebé. Después del nacimiento, la mujer fue derivada a un cuarto de hospital, donde comenzó a tener hemorragias.Allí, los médicos se percataron de que el estado de salud de Ana Paula se perjudicó rápidamente. Cuando ordenaron que la envíen al hospital de Sorocaba, ya era tarde. No resistió y murió antes de llegar al centro médico en la mañana del sábado.Según información, el Comité de Ética del Hospital São Luiz, donde se atendió Ana Paula, se encuentra investigando el caso para conocer los detalles de la muerte de la joven. La familia de Ana Paula denunció lo acontecido a las autoridades."La familia está sacudida, pero tiene que ser fuerte para cuidar a Estella. Ya estoy con ella en casa y ella está bien, gracias a Dios. Todo el mundo me está ayudando. Hasta mis amigos. Hay mucha gente muy triste con lo que pasó", contó Igor Aparecido Pereira.El novio de Ana Paula compartió en su cuenta de Facebook una fotografía después de que su hija nació. "¿Cuándo pasará la nostalgia? Cómo te quería acá, a mi lado, que estuvieses acá ayudándome a criar esta Estella", se lee en la publicación."Te amo mucho, amor, y siempre te voy a amar -añadió-. Te prometo, y vos sabés que estoy diciendo la verdad porque estás viendo todo desde arriba, que voy a cuidar muy bien a nuestra hija. Muchas gracias por el regalo que nos diste. Ella es muy linda y tiene tu cara. Ahora que ella ha recibido alta, todo el mundo va a ayudarme a cuidarla. Ella va a quedarse un poquito conmigo y un poquito con la abuela, estoy feliz de que ella haya recibido el alta, vamos a cuidarla muy bien, dar mucho amor y cariño", agregó.El hospital donde nació la hija de Ana Paula respondió las interrogantes de los usuarios a través de su cuenta oficial de Facebook. "La Fundación Luiz Joao Labronici quiere por medio de esta carta pública dar sus condolencias a la familia e informar que todos los hechos están siendo investigados", comunicaron.El secretario de salud de la ciudad, Elcio Sena, dijo que se pondrán en contacto "con la administración del hospital, que informó que se dio asistencia a la familia y que se abrió una investigación para averiguar lo sucedido. Vamos a esperar a la conclusión de la investigación policial y a obtener todos los resultados. De esta forma, vamos a saber si hubo alguna falla por parte del equipo médico o no".