Pido a Dios que cuide a mi hija: Adal Ramones preocupado por feminicidios

“Me da orgullo saber que pertenecí a un proyecto, que fuera del rating y de lo que sea y de terminar tan bonito hoy, fuera de eso, me trajo otra vez la fe, no que la haya perdido, pero esa fe que hay que tener en las personas“.



Dalú se corona como la gran ganadora de #LaAcademia, ¡fue una #FinalLaAcademia llena de emociones! pic.twitter.com/ZVxI0JdUBs — La Academia (@lacademiaazteca) February 24, 2020

La inseguridad y creciente ola de feminicidios que azotó al país, tiene muy preocupado apor su hija Paola de 19 años.El conductor de ‘La Academia’ se sinceró con la prensa y confesó que “me gustaría estar con ella las 24 horas, no se puede, así que solamente le pido a dios que me la cuide”.Sobre si se sentiría más seguro al contar con seguridad privada, el comediante aseguró que “los guardaespaldas están de sobra también, no te van a salvar de algo, te podrán llevar, traer, todo, pero cuando te quieren hacer algo, luego no importa si tienes 10 o 20“.Además, Adal Ramones dijo sentirse nostálgico por ser el último show de ‘La Academia’, que superó los dos millones de audiencia en su gran final.El conductor expresó lo orgulloso que se siente de pertenecer al proyecto de la televisora del Ajusco:La ganadora del reality fue Dalú, originaria de Sinaloa, quien se interpuso a Angie, ‘La Reina de Honduras’, quien para muchos era la clara favorita.