Pido perdón a quien lastimé: Frida Sofía

Tras publicar una controvertida imagen con un mensaje dedicado a Alejandra Guzmán, Frida Sofía compartió un largo mensaje en el que pide perdón a todos aquellos a quienes hizo daño.A través de las historias de Instagram, la joven dijo que se encuentra sensible por una situación con la que lleva lidiando ya varios años."Estoy aquí porque ¡basta! he cargado mucho rencor, miedo, secretos y mentiras toda la vida y mi comportamiento últimamente refleja lo dolida que está mi alma y lo destrozado que está mi corazón", escribió la hija de Alejandra Guzmán.Frida aclaró que no busca hacerse la víctima de las circunstancias que atraviesa, pero dio una explicación de cómo se ha sentido en los últimos meses."Desde hoy actuaré y hablaré con el corazón en la mano, la mente con Dios y los pies en la tierra", agregó.La joven asumió la responsabilidad de las acciones que ha tomado y se disculpó por aquellas que pudieron causar daño."Pido perdón a quien lastimé", escribió Frida quien también aseguró que se encuentra en proceso de perdonar a otras personas y agregó que hará cambios drásticos en su vida.La joven afirmó que sus seguidores fueron el motivo principal por lo que ella decidiera tomar acciones que favorecieran su vida.Con información de Milenio