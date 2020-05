Piensan ya hoteles en vender

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Derivado del desplome en la ocupación hotelera generado por la contingencia sanitaria, no solo están suspendidos más de 3 mil 500 empleos en ese sector, también hay empresarios pensando en vender sus hoteles, reveló Armando de la Garza Gaytán.



“Mi recomendación a todos esos propietarios es que se esperen porque hoy los pesos valen 30 centavos a la hora de vender, y se estarían malbaratando negocios que costaron varias generaciones de trabajo, entonces es mejor seguir trabajando y una vez que llegue la recuperación, entonces sí pensar en vender.



“Habría que esperar la reactivación para poder vender en mejor precio, pero es comprensible que la gente se empiece a desesperar, sobre todo algunos empresarios que ya son adultos mayores y que no quieren batallar con otra crisis, una mas de las muchas que les ha tocado vivir”, expresó el también empresario.



De la Garza asegura que en el sector hotelero de Coahuila “hay de 3 mil 500 a 4 mil empleos suspendidos, es decir, no están laborando, algunos en paro técnico, otros esperando reingresar y algunos que nunca volverán, de ellos creo que 30% son empleos perdidos y el otro 70% poco a poco irán reintegrándose.



“La mayoría, 70%, corresponden al área de alimentos, bebidas, camaristas e intendentes; 20% administrativos y el restante 10%, de servicios generales como mantenimiento y seguridad. Recuperar esos empleos se llevará al menos 4 meses, los hoteles irán recontratando conforme se reactive la industria y eso no será a corto plazo”, afirmó.